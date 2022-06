Tim Merlier ziet na de Giro nu ook de Tour aan zich voorbijgaan

Vorig jaar won Tim Merlier nog een etappe in zowel de Giro als de Tour. Beide grote ronden ziet hij dit jaar aan zijn neus voorbijgaan.

In een gesprek met Het Nieuwsblad bevestigt Tim Merlier dat hij niet naar de Tour de France gaat en dat hij hoopt om wél naar de Vuelta te kunnen. Er heerste al onzekerheid over zijn Tourselectie, omdat Mathieu van der Poel voor de groene trui wil gaan. Dan is het ondenkbaar dat Alpecin-Fenix naast Van der Poel nog eens twee sprinters meeneemt.

Ook in de Giro was Merlier er niet bij. Het plan was wel om daar van start te gaan, maar een lelijke val in Parijs-Roubaix besliste er anders over. Merlier hield aan die valpartij een open wonde over en geraakte niet tijdig hersteld om de start van de Giro te halen.

TOEWERKEN RICHTING BK

Inmiddels is de snelle man van Alpecin-Fenix wel opnieuw klaar voor de dienst, zo geeft hij in HNB aan. Het tweede deel van het seizoen begint voor Merlier in de Brussels Cycling Classic. Dat is voor hem de start van de aanloop naar het BK op 26 juni. Die dag wacht in Middelkerke immers een mooie kans om voor de tweede keer in zijn carrière Belgisch kampioen te worden.