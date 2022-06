'Vlaanderen onderzoekt EK wielrennen 2024 in Limburg'

Vlaanderen gaat onderzoeken of het EK wielrennen in 2024 in Limburg kan georganiseerd worden. Dat weet Het Nieuwsblad. De Vlaamse overheid zou niet weigerachtig staan.

Flanders Classics en vzw Limburg Demarreert willen graag het EK wielrennen in 2024 in Limburg organiseren. Op dit moment voeren zij gesprekken met de overheden. Dat weet Het NIeuwsblad. Dat zijn de Vlaamse overheid, de provincie Limburg en enkele gaststeden.

De bedoeling van die gesprekken is om te kijken of Vlaanderen en Limburg een aantrekkelijk voorstel kunnen indienen bij de Europese Wielerbond UEC. Zij zullen in juli beslissen wie de organisatie krijgt, want er zijn nog kandidaten. Bij de Vlaamse overheid zijn ze alleszins geïnteresseerd. Na het succes van het WK wielrennen in 2021 hebben ze weer interesse om een wielerfeest te organiseren.

De huidige Europese kampioen wielrennen is Sonny Colbrelli. Dit jaar gaat het EK door in München. De laatste keer dat het EK in België was, was in 2009 in Hooglede-Gits. Toen was er nog geen EK voor de profrenners.