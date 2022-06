Ritzege in Dauphiné zou voor Groenewegen ideale voorbereiding zijn: "Dichter bij Tour de France, momentum houden"

De Tour de France is voor Groenewegen de grote afspraak van het seizoen. Als hij in de Dauphiné al een ritje kan meepikken, zou dat het vertrouwen voor de Tour enkel een boost geven.

"Na een kleine pauze was ik blij met mijn twee overwinningen in de maand mei", verwijst Groenewegen naar zijn zeges in de Ronde van Hongarije en Veenendaal-Veenendaal. "Nu ben ik klaar voor de laatste blok voor de Tour de France en dat zet zich voort in de Dauphiné."

ENKELE KANSEN OP EEN SPRINT

Opnieuw een kans voor de Nederlander om zich te tonen. "Het is een zware koers, ik denk wel dat er zich enkele mooie kansen zullen voordoen om te proberen voor de overwinning te gaan. Enkele ritten kunnen uitdraaien op massasprints. Het zou leuk zijn om opnieuw een overwinning te pakken en zo het momentum te houden terwijl we dichter bij de Tour de France komen."

Want het rijden van de Tour de France, dat is ten slotte waarom hij Jumbo-Visma geruild heeft voor BikeExhange-Jayco. In de Dauphiné zal Groenewegen ploegmaats Colleoni, Durbridge, Edmondson, Grmay, Grøndahl Jansen en Schultz aan zijn zijde krijgen.