GP Jef Scherens krijgt opwaardering en verandert van naam: "We willen het WK herbeleven"

De GP Jef Scherens krijgt een opwaardering. Het verandert zijn parcours. Ook de naam verandert: Tour of Leuven - Memorial Jef Scherens. "We willen het WK-gevoel herbeleven", klinkt het.

Vanaf nu heet de GP Jef Scherens de Tour of Leuven - Memorial Jef Scherens. Dat komt na een opwaardering van de wedstrijd. De koers zal bij de UCI Europe Tour-kalender horen. Daardoor komen er meer WorldTour-ploegen aan de start. Ook het parcours krijgt een facelift. De stadslus van het voorbije WK in Leuven blijft behouden, maar de Flandrienlus van datzelfde WK komt erbij. De renners zullen die lus 2 keer doen.

Dat vloeit voort uit een gezamenlijk project van de stad Leuven, de Koninklijke Stoempersclub en Golazo. "Het WK was een groot succes", zegt Leuvens burgemeester Mohamed Ridouani. "We toonden de hele wereld dat we een schitterende apotheose kunnen organiseren. Met de Tour of Leuven - Memorial Jef Scherens gaan we nu op dat elan verder. Het wordt een groot wielerfeest."

RIDE LEUVEN

Naast de wedstrijd zal er ook een evenement voor recreatieve fietsers zijn: de Ride Leuven. Dat is de verkeersvrije stadslus van 15 km. Ook kunnen ze kiezen uit een tocht van 70 of 110 km. Daarin zit ook de Flandrienlus.

Jasper Stuyven is overigens ambassadeur van het project. Hij komt uit Leuven en won in 2018 de koers. Vorig jaar won Niccolo Bonifazio.