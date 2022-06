Riccardo Lucca zorgt voor 3e Italiaanse zege in de Adriatica Ionica Race, Filippo Zana blijft leider

Riccardo Lucca heeft de 4e etappe in de Adriatica Ionica Race gewonnen. Hij kwam solo aan. Filippo Zana blijft leider.

In de 4e rit van de Adriatica Ionica Race reden de renners door de Marche van Fano naar Riviera del Conero, net ten zuiden van Ancona. Heel de rit bleven de renners langs de kust of daar niet ver vandaan, maar toch moest er wat geklommen worden tijdens de 164 km. De renners moesten op het einde ook 2 plaatselijke rondes van bijna 20 km afleggen met daarin een stevige kuitenbijter.

Een ruime vroege vlucht reed weg. Zij kregen 4,5 minuten. De kopgroep dunde geleidelijk aan uit. Ook bleven ze hun voorsprong behouden. Tijdens de plaatselijke rondes werd het duidelijk dat het peloton te laat zou komen.

In het slot waren er een aantal uitvallen in de kopgroep. Die van Riccardo Lucca was de goede en hij kwam solo aan. Zo wint voor de 3e keer al een Italiaan in deze koers. Filippo Zana blijft leider. De favorieten kwamen samen over de streep.