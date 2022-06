Annemiek van Vleuten kiest voor Giro en Tour en past voor het nationaal kampioenschap

Annemiek van Vleuten is terugkerende van een blessure. Op haar website heeft ze laten weten dat ze dit jaar het nationaal kampioenschap niet zal rijden. Ze wil zich optimaal voorbereiden op de Giro en de Tour.

Eind april brak Annemiek van Vleuten haar pols op training. Ze is nog steeds herstellende van die blessure.

Via haar website liet ze weten dat ze de laatste weken goed heeft kunnen trainen. "Ik ben naar Andorra geweest", schrijft van Vleuten. "In het begin deed ik het rustig aan, want eerst had ik nog pijn. Na enkele weken kon ik zonder pijn weer aan mijn stuur trekken. Nu ben ik terug in Nederland. Op 9 juni reis ik door naar Italië om daar de puntjes op de i te zetten."

HOOFDDOELEN

Daarna zal de Giro volgen. "Eind juni sta ik daar aan de start", gaat van Vleuten verder. "De 1e dagen zal ik het rustiger aan doen. Pas de laatste etappes worden lastiger. Met de concurrentie ben ik totaal niet bezig, want dat heb ik niet in de hand. Ik kan me alleen maar optimaal voorbereiden."

Na de Giro zal van Vleuten de Tour rijden. Voor de Giro is er nog het nationaal kampioenschap, maar die zal ze niet rijden. Het zal de 1e keer sinds 2007 zijn dat ze het NK niet rijdt. "Ik kan daar als eenling niets gaan zoeken", zegt ze. "Ook is het parcours niet lastig genoeg. De VAM-berg zal minder beklommen worden. Had het NK in Zuid-Limburg geweest, was ik zeker afgekomen. Maar de Giro en de Tour zijn mijn hoofddoelen."