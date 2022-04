Annemiek van Vleuten breekt rechterpols op training

Na een val op training heeft Annemiek van Vleuten haar rechterpols gebroken. Dat laat ze zelf weten op haar website.

De renster van Movistar was gisteren op een trainingsrit aan het maken met een oud-ploeggenote, waarna ze ongelukkig ten val kwam en met haar volle gewicht op haar pols terechtkwam.

"De Spaanse koersen die eraan komen, vallen nu in het water", schrijft ze. "Maar voor de rest heeft het niet veel grote gevolgen. Ik ben ondertussen al geopereerd in het ziekenhuis en ik heb het er volle vertrouwen in dat zij gaan meedenken, zodat ik geen trainingsachterstand heb."

Movistar heeft ook laten weten dat de Giro en de Tour niet in gevaar zullen komen voor haar.

We regret to inform @AvVleuten sustained a broken right wrist during a training crash on Thursday.



She underwent surgery at @Rijnstate last night, and is already on track for a full recovery. Send her all of your best wishes everyone! šŸ™



More info šŸ‘‡