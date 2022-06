Italië boven in Adriatica Ionica Race: Christian Scaroni pakt tweede ritzege, landgenoot van hem is eindwinnaar

In de Adriatica Ionica Race moest nog beslist worden over de eindzege en de laatste ritzege. Scaroni graaide de rit mee, zijn tweede dagsucces. Bovenaan het klassement veranderde niets meer.

Een kopgroep met dertien aanvallers slaagde erin om ruim afstand te nemen. Abreha, Boaro, Fancellu, García Pierna, Itturia, López, Martin, Miquel, Sevilla, Scaroni, Stojnic, Wright en Zardini zaten allemaal vooraan. Met twintig kilometer te gaan bedroeg hun voorsprong nog vier minuten.

Het was de vraag of dat genoeg gng zijn in een finale die vooral een dalende lijn kende. In de volgende tien kilometer deed het peloton er al twee minuten af. Heel veel ging er nadien niet meer af. De winnaar moest dus één van die dertien namen in de kopgroep zijn.

ZANA EINDWINNAAR

De Ethiopiër Abreha reed lek in de slotkilometers. Christian Scaroni zette de sprint uitstekend naar zijn hand en pakte zo zijn tweede ritzege in de Adriatica Ionica Race. Miquel werd tweede, Stojnic derde. De eindzege van Filippo Zana kwam niet meer in gevaar.