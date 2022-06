Grace Brown is de sterkste in de 4e rit van de Women's Tour

Grace Brown heeft de 4e rit van de Women's Tour gewonnen. Ze was de snelst in een spurt met 3. Ook is ze de nieuwe leidster.

De 4e etappe van de Women's Tour was 145 km lang en vertrok in Wrexham. Via een heuvelachtig parcours reden de rensters naar Welshpool.

Er was al na ruim 10 km een vroeg vlucht, maar die werd al voor halverwege weer opgeslokt door het peloton. Daarna reden 10 rensters weg. Daarbij zaten Ellen van Dijk, Elisa Longo Borghini, Alexandra Manly en Katarzyna Niewiadoma. Ze kregen ongeveer een minuut.

De kopgroep kon zijn voorsprong behouden. Op enkele kilometers van de streep viel Grace Brown aan. Longo Borghini en Niewiadoma kwamen even later aansluiten. Ze gingen met 3 naar de streep. Brown was de snelste voor Niewiadoma en Longo Borghini. Dankzij de bonificaties is Brown ook de nieuwe leidster.