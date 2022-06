Lead-out Merlier kreeg meerdere keren te horen dat carrière er mogelijk op zit: "Toerist of stoppen, dat is geen optie"

Jonas Rickaert heeft het niet getroffen. Door een probleem met de liesslagader zit zijn seizoen erop, maar er was de voorbije weken al meermaals vrees voor einde carrière.

Jonas Rickaert was al een tijdje op de sukkel bij Alpecin-Fenix, nu is hij aan het wachten op een operatie eind juni.

Daarna zal hij maandenlang moeten revalideren. Zijn seizoen zit er vermoedelijk zo goed als op, maar het kan nog erger.

Toerist of stoppen geen optie

De voorbije weken werd al meermaals gezegd tegen Rickaert dat het ook einde carrière kan zijn. "Toen het verdict viel, werden mijn frustraties alleen maar verder aangewakkerd. De arts in Roeselare was pijnlijk eerlijk. Als het van hem af hing, zette ik mijn fiets maar beter aan de kant. Ik was te jong om te opereren, het was te delicaar - dat werd ook in Gent bevestigd", aldus Rickaert in Het Laatste Nieuws.

"Mijn been valt soms gewoon uit, zo wil ik niet rondrijden in het peloton. Parijs-Nice was heel frustrerend, tranen in de ogen en proberen uitrijden. Toerist of stoppen, dat is geen optie. Mijn contract loopt tot zeker eind 2025. Ik ben pas 28. Het is een typische wielrennersaandoening, door onze voortdurend voorovergebogen houding."