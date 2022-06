Ondertussen in Italië: Pogačar stoomt zich klaar voor de Tour met ferme trainingstocht over de Stelvio

Tadej Pogačar zie je momenteel niet in de koers, maar is zich volop aan het klaarstomen voor de Tour. Daar hoeft geen enkele twijfel over te bestaan.

Pogačar is er de man niet naar om slag om slinger zijn gegevens op Strave te delen. Van een trainingstocht die hij vrijdagochtend maakte, zijn de gegevens wel bekend. De tweevoudig Tourwinnaar vertoeft momenteel in Italië, in de regio rond Livigno. Daar werkte Pogačar vrijdag een pittige trainingsrit af van 6 uur. De afstand die hij aflegde was 173,19 kilometer. Het gaat er niet zozeer om hoe lang Pogi op de fiets zat, wel over welke wegen hij reed. De Sloveen overbrugde maar liefst 5500 hoogtemeters tijdens zijn trainingstocht. KNALLEN BERGOP EN IN AFDALING Dat deed hij onder meer door de Bormio 2000 en de Stelvio te beklimmen, twee zware en gekende beklimmingen in Italië. In de afdaling haalde de UAE-renner overigens een maximale snelheid van 90 kilometer per uur. Heel veel koersen gaat Pogačar niet meer doen tot aan de Tour, maar dat wil niet zeggen dat hij niet klaar zal zijn om een gooi te doen naar een derde eindzege.