Ploegleider Peeters duidelijk: "Iedereen ziet in Evenepoel toekomstige winnaar Tour de France, maar ..."

De eerste rit in de Ronde van Zwitserland was meteen erg bemoedigend als het gaat over de vorm van Remco Evenepoel. En met oog op de slotrit moet hij eigenlijk enkel volgen.

Wat mogen we verwachten van Evenepoel in een Ronde op World Tour-niveau, zoals die van Zwitserland deze week? Met Pogacar en Roglic (en Vingegaard) zijn een paar sterke renners niet aanwezig in Zwitserland, maar de rest van de toppers is wel aanwezig - met een sterk INEOS op kop. Leerde uit fouten "Eindwinst? Dat kan, als alles goed gaat. Maar het podium is de ambitie", aldus Wilfried Peeters vooraf bij Het Laatste Nieuws. "Velen zien in hem een toekomstige Tourwinnaar, maar we willen geen stap overslaan in zijn ontwikkelingsproces. Eerst kijken dus waar hij kan uitkomen in een ronde als deze. Hij is al eens tegen een muur aangelopen, maar — belangrijk: hij leerde uit zijn fouten."