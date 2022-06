Thijs Aerts praat over zijn toekomst en de situatie van zijn broer

Thijs Aerts is op het einde van het seizoen einde contract. Met Wielerflits besprak hij zijn toekomst en ook de situatie van zijn broer.

Op het einde van het seizoen is Thijs Aerts einde contract. Hij wil zich tonen voor een nieuw contract. Waar dat zou zijn, is nog niet zeker. Het gaat wel al beter voor Aerts. Hij eindigde onlangs nog 14e in Dwars door het Hageland. Positieve signalen voor hem na een periode vol pech. Hij verloor een vingerkootje en had toxoplasmose. "Ook is het makkelijker koersen", zegt hij aan Wielerflits. "Met Thibau Nys hebben we een kopman die het kan afmaken."

Ook zijn broer Toon Aerts is einde contract, maar voor hem ligt de situatie anders door zijn positieve dopingtest. "Zijn situatie ligt nog vast, zolang de UCI niet communiceert", gaat Thijs Aerts verder. "Voor mezelf is er nog niets concreets. Ik hoef ook niet in dezelfde ploeg te blijven als mijn broer. Dat is wel plezant, maar het is geen must."