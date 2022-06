Ziekte op slechtst denkbare moment: Froome nadat het er weer even goed uitzag opnieuw in race tegen de tijd

Een race tegen de tijd. Dat is het verhaal van Froome in aanloop naar de Tour de laatste jaren. Ziek worden is nu net wat hij niet kon gebruiken.

Vandaag is de Mont Ventoux Dénivelé Challenge gereden. Zonder Christopher Froome, terwijl die wedstrijd wel op zijn programma stond. Een verrassing is zijn afzegging niet, want Froome was ziek uit de Dauphiné gestapt en de eendagskoers naar de Ventoux volgde enkele dagen later al. Het is wel weer een gelegenheid minder om een klimkoers te rijden en te zien waar hij staat.

Zijn bemoedigende prestatie in de Mercan'Tour Classic Alpes-Maritimes had velen doen duimen dat Froome nog eens een goede Tour zou kunnen rijden. En wat zei Froome na over de reden waarom hij nu zijn progressie kon tonen tijdens een wedstrijd? Hij had voor het eerst sinds zijn horrorcrash maandenlang kunnen trainen zonder pijn, zonder te moeten werken aan zijn revalidatie. Zonder hinder, zonder bijkomende zorgen.

AARD VAN GEMISTE KOERSEN

Zoals het leven van een profrenner hoort te zijn. Nu zijn die zorgen er weer. Vanwege een ziekte. Veel minder erg natuurlijk - als hij helemaal kan genezen - dan een blessure, maar het komt allemaal wel erg ongelegen. Dan gaat het niet zozeer over het feit dat Froome enkele koersdagen mist in aanloop naar de Tour. Wel over welke koersdagen hij mist.

© photonews

Net in het weekend stonden ook de twee koninginnenritten van de Dauphiné op het programma. Bergritten waarin Froome al dan niet zijn prestatie uit de Mercan'Tour had kunnen bevestigen. Sowieso had het hem veel wijzer gemaakt, welke kant het ook uit ging. En ook de Mont Ventoux Dénivelé had een prima kans kunnen zijn om zich te meten met andere klimmers. Zonde, die gemiste afspraken.

BEKEND TERREIN

Het zou overdreven zijn om te stellen dat Froome terug bij af is, maar hij is wel weer op bekend terrein. Het is opnieuw een inhaalrace om zo goed mogelijk aan de start van de Tour de France te geraken. Als hij de start al haalt, want op welke basis moet zijn ploeg hem nu selecteren? De wereld ziet er in Froome-land weer heel anders uit dan twee weken geleden.