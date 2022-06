UAE bevestigt de geruchten: "Ja, we hebben interesse in Tim Wellens"

Team UAE Emirates bevestigt de geruchten rond Tim Wellens. "We hebben inderdaad interesse in Tim Wellens", zei teambaas Mauro Gianetti aan VeloNews.

Vorige week zei CEO John Lelangue aan Het Nieuwsblad dat Tim Wellens vertrekt bij Lotto Soudal. Volgens Het Laatste Nieuws zou hij naar Team UAE Emirates gaan, maar dat kan maar vanaf 1 augustus officieel bevestigd worden.

In een interview met VeloNews zegt Mauro Gianetti, teambaas bij UAE, dat ze interesse hebben in Wellens. "Maar we zijn zeker niet de enige", weet hij. "Hij is een goed renner en hij is een van de renners die we graag in ons team zouden willen hebben. We zijn nog aan het wachten en aan het overleggen. Andere ploegen willen hem ook. Dus we zullen zien of we hem kunnen binnenhalen."

QUINTANA

Ook had Gianetti het over Nairo Quintana, die naar UAE zou kunnen komen: "Hij is bij ons aangeboden, maar hij is niet de juiste renner voor ons. Voor het algemeen klassement hebben we al enkele jonge renners. Het zou niet goed zijn als Quintana daarbij komt. We kijken vooral naar versterkingen in de sprint en het klassieke werk."