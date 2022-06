Corona plots helemaal terug in het peloton: drie DSM-renners, onder wie een Nederlander, testen positief

Corona behoort dus nog niet tot het verleden en zeker niet voor het wielerpeloton. Nadat in Zwitserland Jumbo-Visma zich al terugtrok wegens een coronageval en bij Ineos Adam Yates positief testte, hebben ook drie renners van Team DSM Covid-19 opgelopen.

De testen die uit routine worden afgenomen, leverden een positief resultaat op bij de Nederlander Cees Bol en de Denen Søren Kragh Andersen en Casper Pedersen. Zij moeten dus de Ronde van Zwitserland verlaten, hun ploegmaats blijven wel in de koers. "In overleg met de organisator en de UCI blijft de ploeg de situatie monitoren", klinkt het wel.

Unfortunately @kraghsoren, @pedersencasp & @ceesbol1995 have returned positive results on routine lateral flow tests & will leave #TourdeSuisse2022. In consultation with the race organiser & UCI the team will continue as we monitor the situation & continue our protective efforts. pic.twitter.com/bQhejFDwm9