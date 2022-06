De Lie vierde in sterk deelnemersveld: "Zat min of meer op wiel van Jakobsen, kon niet sprinten zoals ik dat wilde"

En dat op een toch wel bijzondere aankomst in Knokke-Heist. Enkele meters voor de streep gaat het naar beneden om dan weer ineens omhoog te gaan. "Het was een vrij gevaarlijke en chaotische finish, want geen enkele ploeg kon echt een sprinttreintje opzetten in de laatste rechte lijn", stelde Arnaud De Lie vast.

Finish line reaction of @Arnaud_De_Lie after sprinting to fourth place on day two of the #BaloiseBelgiumTour.



💬"The finish was quite dangerous and chaotic as no team really had a sprint train coming in the final straight."



(1/2) pic.twitter.com/cpcAwf5j0D