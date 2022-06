Moet Ronde van Zwitserland stopgezet worden na vele coronagevallen? Wedstrijddirecteur laat zich uit over de zaak

Een verontrustende vaststelling: corona is plots terug in het peloton. En dus is het de vraag: is de Ronde van Zwitserland nog relevant?

Jumbo-Visma, UAE, Bahrain, EF, leider Vlasov, Adam Yates, ... Er zijn al heel wat toppers en topploegen vertrokken uit de ronde van Zwitserland door corona.

Toch blijft de race voorlopig verder gaan, ook al is het aantal deelnemers fel uitgedund de voorbije dagen en vandaag.

Stopzetting?

"We willen het scenario van een stopzetting vermijden. We tellen nog 18 teams en zij gaan akkoord om te starten. Morgen maken we een nieuwe evaluatie en dan hopen we natuurlijk dat het aantal nieuwe gevallen beperkt is", aldus wedstrijddirecteur Olivier Senn bij Sporza.

"We moeten natuurlijk nog kijken of het relevant is. Voorlopig is het nog een open en volwaardige koers. Maar het blijft een evenwichtsoefening, de gezondheid van de renners primeert."