Yves Lampaert na zijn zege in de tijdrit: "Deze zege kan een extra stimulans zijn voor de Tour"

Yves Lampaert won de tijdrit in de Baloise Belgium Tour. Hij blijft hopen op een nieuwe Tourdeelname: "Met deze zege kan ik iets extra voorleggen."

In Scherpenheuvel-Zichem was Yves Lampaert de snelste in de tijdrit. "Het doet deugd dat ik mij nog eens kan tonen in deze discipline", zei hij achteraf in het flashinterview. "Ik ben ook blij dat ik mijn Belgische kampioenentrui nog eens alle eer kon aandoen. Ik klop hier Mads Pedersen en ik denk dat hij echt toewerkt naar de proloog in Kopenhagen in de Tour."

"KALM BLIJVEN IN DE KONINGENNENRIT"

Lampaert is nog niet zeker van een deelname aan de Tour. "Ik denk dat ik met deze zege iets extra kan voorleggen", ging hij verder. "Ik zou graag meewillen in de lead-out voor Fabio Jakobsen. Ook kan ik een goede prestatie neerzetten in de proloog. Ik weet niet of dat een extra stimulans voor de ploeg kan zijn, maar ik heb in deze tijdrit getoond dat ik goede papieren heb. Al zal het moeilijk worden om de proloog te winnen."

In het klassement staat Lampaert op 10 seconden van Pedersen. Morgen is er de koninginnenrit in Durbuy: "Het zal een zware rit worden. Zeker met die warmte. Het zal belangrijk zijn om ons niet te vergalloperen en kalm te blijven. Misschien is er op het einde nog iets mogelijk of kunnen we met een vlucht weggeraken. Het zal sowieso moeilijk worden, want Pedersen is echt sterk."