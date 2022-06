Tadej Pogačar maakt het af in stijl met sprintje tegen winnaar Milaan-Sanremo en rit-en eindzege in Slovenië

Tadej Pogačar heeft het in stijl afgemaakt: hij en niemand anders is de koning van Slovenië. De ritzege én de eindzege stak hij op zak op de laatste dag van de rittenkoers.

De sprinters hadden ongetwijfeld gehoopt om zelf nog een kans te krijgen in de slotetappe naar Nové Město, maar een klimmetje van derde categorie in de finale was zwaar genoeg om het verschil te maken. Zeker voor mannen met een ferme demarrage in de benen, zoals Tadej Pogačar en Rafal Majka.

Een groot deel van het peloton in Slovenië is al de hele week zowat de speelbal van de twee UAE-ploegmaats. Deze keer gingen ze niet enkel met hun twee op pad. Met Matej Mohorič kon er nog wel een renner met naam met hun mee. Mohorič won eerder dit jaar Milaan-Sanremo en had in zijn thuisland ook graag een ritje meegepikt.

OOK DE SPRINT ZIT GOED

Het was dus niet zoals in de vorige rit een beklonken zaak voor UAE. Pogačar moest er nog voor spurten tegen Mohorič, maar deed dat met succes. Een tweede ritzege en de eindzege in de Ronde van Slovenië dus voor Pogačar, die klaar is om zijn eindwinst in de Tour de France te verdedigen. Mohorič werd dus tweede in de daguitslag, Majka derde op enkele seconden.