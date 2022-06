OVERZICHT: Renner van Intermarché-Wanty-Gobert nationaal kampioen tijdrijden van zijn land

Rein Taaramäe (Intermarché-Wanty-Gobert) is nationaal kampioen tijdrijden in Estland geworden. Ook in andere landen waren er enkele nationale titels in het tijdrijden uit te delen. We geven een overzicht van de opvallendste titels.

In Estland was het een secondenspel. Beter gezegd: het ging om de milliseconden. Rein Taaramäe van Intermarché-Wanty-Gobert en Tanel Kangert eindigden in dezelfde seconde. Taaramäe was een zucht sneller. Het is zijn 6e titel in het tijdrijden.

VICTORY!!!



Rein Taaramäe just won the TT National Championships of Estonia 🇪🇪 for the second year in a row! pic.twitter.com/cZAItMC9Vf — Intermarché-Wanty-Gobert (@IntermarcheWG) June 22, 2022

Maciej Bodnar is opnieuw kampioen in Polen. Hij was na 51 km 13 seconden sneller dan Kamil Gradek. Het is al zijn 8e titel en zijn 4e op rij. In Letland volgde Tom Skujins zichzelf op. Het is al zijn 3e titel in het tijdrijden.

In Hongarije was Blanka Vas een klasse te sterk voor de rest. Ze had meer dan een minuut voorsprong op nummer 2 Petra Zsanko. Vas volgt zichzelf op en werd al 2 keer Hongaars kampioen tijdrijden. Vrijdag kan ze ook haar titel op de weg verlengen.