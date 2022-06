Belgian Cycling vraagt om tijdens het BK mondmaskers in de buurt van de renners te dragen

Belgian Cycling wil dat supporters tijdens het BK in de buurt van de renners mondmaskers draagt. Dat melden ze via een mededeling.

Door een nieuwe subvariant van de omikronvariant stijgt het aantal coronabesmettingen en het aantal ziekenhuisopnames weer. Belgian Cycling komt als gevolg daarvan met een mededeling.

"Om het aantal besmettingen te minimaliseren en voor de renners de rest van het seizoen niet te hypothekeren, vragen we om tijdens het BK in Middelkerke een mondmasker te dragen als je in de buurt van de renners komt", klinkt het. Daarmee bedoelen ze als je voor de start of na de finish tussen de bussen loopt. Ook vragen ze fysiek contact te vermijden.

"Het BK is voor heel wat renners een belangrijke wedstrijd", gaat het verder. "Ook is er nog de Tour de France. Renners zijn nu als voor de dood om geen besmetting op te lopen. Een besmetting betekent een sportieve aderlating, waardoor het moeilijker is voor de bezetting en het functioneren van de ploeg."