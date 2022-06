Ook Campenaerts wil tijdrittitel: "Remco is topfavoriet, met Yves ernaast, maar als twee honden vecht om een been..."

Victor Campenaerts is gebrand op nog eens een tijdrittitel. Ondanks dat Remco Evenepoel topfavoriet is en ook Yves Lampaert recent nog een tijdrit won.

Het BK tijdrijden gaat door in Gavere, dicht bij zijn thuis, en dat doet toch wat met een mens. "Toen bekendgemaakt werd dat het BK hier zou plaatsvinden, twijfelde ik om er een doel van te maken, omdat tijdrijden niet meer mijn hoofdbezigheid is zoals vroeger. Maar naarmate het dichter kwam en het parcours bekendgemaakt werd, begon het toch wat op te spelen", geeft Campenaerts toe in een gesprek met Sporza.

Campenaerts heeft wel degelijk naar dit BK toegewerkt. "Ik heb de laatste anderhalve maand heel veel op de tijdritfiets gezeten. Ik ben echt gemotiveerd. Yves Lampaert en Van Aert hebben net als ik twee titels. Er zijn al renners die drie Belgische titels tegen de klok hebben, maar niemand pakte er al meer dan drie. Ik vind zo'n Belgische titel natuurlijk niet even belangrijk als een werelduurrecord, maar het is toch een lijstje dat leeft."

TELEURGESTELD INDIEN GEEN PODIUM

Om die derde titel te kunnen pakken, moet Campenaerts wel voorbij enkele straffe concurrenten. "Remco is topfavoriet, met Yves er net naast. Maar als twee honden vechten om een been ... Als ik niet op het podium sta, zal ik teleurgesteld zijn."