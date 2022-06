Stress zat er bij Dumoulin al op bij start NK tijdrijden: "Hé, maat, wat doe je?"

Het was op het NK tijdrijden niet Tom Dumoulin zijn dagje. Dat begon al bij de start met een stressvolle situatie.

Dat is duidelijk geworden uit beelden van de NOS. Een paar medewerkers van de organisatie stonden bij Tom Dumoulin op het startpodium. Een van hen was de zogenaamde 'starter', de persoon die de renner helpt op het juiste moment van start te gaan.

FRUSTRATIE

Het is op deze persoon dat Dumoulin zich even kwaad maakte. "Godverdomme, houd me eens recht", klonk het. "Hé, maat, wat doe je?" Ook bij het van het startpodium rijden is de frustratie van Dumoulin nog niet helemaal verteerd.

"Jongen, jongen, jongen, echt...", is te horen. Dumoulin werd tweede op het NK tijdrijden en deed achteraf ook zijn beklag over de discussie rond zijn WK-plek.