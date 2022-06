Talentvol duo wil Kopecky vuur aan de schenen leggen: "Denk wel dat het mogelijk is Lotte te kloppen op BK"

Soms ploegmaats op de piste, op de weg zijn het tegenstanders. Kopecky zal op het BK voorbij Bossuyt moeten. En dan is er nog die andere talentvolle Belgische youngster om mee rekening te houden.

Eerst komt er uiteraard het BK tijdrijden aan. Daar zal het zeker moeilijk worden om Lotte Kopecky te verslaan. De vraag is: kan het dan wel op het BK op de weg? "Ik denk wel dat het mogelijk is", zegt Shari Bossuyt in een reportage van Sportweekend.

ERVAREN KOPECKY

De 21-jarige Bossuyt geldt als één van de grote Belgische beloftes in het vrouwenwielrennen. Net als de 19-jarige Julie De Wilde, die ook gelooft dat Kopecky zondag in Middelkerke te kloppen is. "Het kan zeker, maar het zal zeer moeilijk worden. Ze heeft heel veel ervaring."

Shari Bossuyt is er zich echter ook van bewust dat Kopecky de enige topfavoriete is. "Er is nog altijd een verschil tussen Lotte en ons. Lotte wint soms massasprints op WorldTour-niveau. Ze staat 2 stappen verder dan wij."