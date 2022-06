Victor Campenaerts komt met een opvallende mening over de degradatiestrijd voor de WorldTour

Victor Campenaerts vindt de degradatiestrijd om in de WorldTour te blijven niet belangrijk. Dat vertelde hij aan Sporza.

Het is iets dat dit seizoen al vaak geschreven is. Lotto Soudal vecht voor het behoud in de WorldTour. Ze staan op dit moment 19e in de UCI-ranking. Een plaats onder de streep. Ze hebben een nipte achterstand op Team BikeExchange-Jayco.

Victor Campenaerts vindt die degradatiestrijd niet zo belangrijk. "Absoluut niet", zei hij aan Sporza. "Ik kijk daarvoor naar Alpecin-Fenix. Ze behoren niet tot de WorldTour, maar rijden wel een mooi programma."

Ook ziet Campenaerts een voordeel. "Als je uit de WorldTour valt, krijg je veel wildcards. Dan is er startrecht voor de grote koersen en geen startplicht. Je kan dan koersen laten vallen, maar mijn bazen denken daar misschien anders over. De WorldTour trekt immers meer sponsors aan. Maar de mensen zullen denken dat er weinig veranderd is, omdat er nog altijd heel veel artikels over ons zullen geschreven worden."