Oliver Naesen is blij met zijn Tourselectie: "Anders zou ik het gevoel hebben dat de ploeg het vertrouwen in mij kwijt is"

Oliver Naesen mag van de AG2R Citroën mee naar de Tour. Hij is daar blij mee. "Anders zou ik het gevoel hebben dat ze het vertrouwen in mij kwijt zijn", zei hij aan Het Laatste Nieuws.

AG2R maakte gisteren zijn selectie bekend. Daarin geen Greg Van Avermaet. Wel Oliver Naesen. Daar is hij blij mee. Dat bleek uit een interview met Het Laatste Nieuws.

"Het had dan gevoeld alsof de ploeg het vertrouwen in mij kwijt was en dat ik niet goed genoeg was", zei Naesen. "Maar ik heb een goede Dauphiné achter de rug. Ik was bodyguard van kopman Ben O'Connor. Dat is ook mijn taak in de Tour. In de 1e week zal ik ermee voor moeten zorgen dat hij geen onnodig tijdverlies heeft opgelopen. Dan zou mijn Tour al geslaagd zijn."

Dan is het de vraag of Naesen nog ambities heeft om een rit te winnen. In de 5e rit naar Arenberg behoort hij op de kasseien tot de kanshebbers. "Die droom is er nog altijd, maar tijdens de kasseienrit moet ik bij O'Connor blijven", besloot hij.