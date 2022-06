Patrick Lefevere over de Tourselectie: "Het blijft afwachten door de situatie met Alaphilippe"

Op de Tourselectie van Quick Step-Alpha Vinyl is het nog wachten. Dat heeft te maken met de situatie rond Julian Alaphilippe.

"Het blijft afwachten", zei Patrick Lefevere aan Het Laatste Nieuws. "Die val in Luik-Bastenaken-Luik is nog maar 2 maanden geleden. Ook kreeg hij begin deze maand buikgriep na zijn hoogtestage in de Sierra Nevada. Dat was een extra rem. Zijn vliegtuigticket voor Kopenhagen is nog steeds geboekt, maar we wachten graag deze week nog af. Alaphilippe rijdt het Frans kampioenschap op de weg. Hopelijk kan hij daar tonen dat hij klaar is."

Ook rond Kasper Asgreen zijn er nog vraagtekens. Hij heeft last van een snijwonde in zijn linkerknie, die hij opliep in de Ronde van Zwitserland.