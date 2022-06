Team BikeExchange-Jayco zet alles op Dylan Groenewegen in zijn Tourselectie

Dylan Groenewegen is de kopman binnen de Tourselectie van Team BikeExchange Jayco. Ook Michael Matthews gaat mee.

Team BikeExchange-Jayco is de volgende in de rij om zijn selectie voor de Tour bekend te maken. Wat meteen opvalt. Ze zetten alles op de sprint. Dylan Groenewegen is de kopman. Ook Michael Matthews zit in de selectie. Voor hem zullen de lastigere aankomsten zijn.

"Voor het eerst sinds 2019 keer ik terug naar de Tour", zegt Groenewegen. "Ik heb een sterk team rond mij en met Luka Mezgec als goede lead-out. Het doel is om enkele ritten te winnen."

"De 2e etappe met aankomst in Nyborg heb ik aangestipt", gaat Groenewegen verder. "Ik hoop dat er niet te veel wind zal zijn en dat er een sprint komt. Al zijn die sprints altijd hectisch. De klassementsrenners willen ook altijd vooraan zitten. Dat is anders dan in de andere koersen."