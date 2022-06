Wout Van Aert zal beter zijn in de Tour dan in de Dauphiné volgens zijn ploeg

Wout Van Aert zal niet het BK rijden, maar de Tour de France zou niet in het gedrang komen. Dat was al geweten. Volgens zijn ploeg zou hij ondanks zijn blessure beter moeten zijn dan in de Dauphiné. Dat zei de ploeg aan Het Nieuwsblad.

Vorig weekend stootte Wout Van Aert zijn knie tegen zijn stuur tijdens een hoogtestage in Tignes. Het BK op de weg rijdt hij al niet. De Tour komt volgens de medische staf niet in gedrang. Volgens performance manager Mathieu Heijboer zou Wout Van Aert beter zijn in de Tour dan in de Dauphiné. Dat vertelde hij aan Het Nieuwsblad.

De Dauphiné rijdt Van Aert altijd in functie van de Tour, om nog enkele procentjes beter te worden. Daarna was er nog de hoogtestage in Tignes ook om te verbeteren volgens Heijboer.

Ook speelt de aard van de blessure mee dat de conditie van Van Aert op peil blijft. Hij moet enkel rusten en is niet ziek. Heijboer zei dat hij nog lopen en zwemmen. Ze hebben er het volste vertrouwen in. Ook omdat de hoogtestage voor de rest volgens plan liep.