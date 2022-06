Lotto-renster voorspelt en vreest voor massasprint op BK: "Iedereen zal naar Bossuyt en Kopecky kijken"

Zondag rijden ook de dames het BK. Shari Bossuyt en vooral Lotte Kopecky worden de meeste kansen toegedicht. Een massasprint is het meest waarschijnlijke scenario aan de aankomst.

Dat is ook de mening van Mieke Docx. "Ik heb al wel eens gezegd dat ik wat teleurgesteld ben in het parcours", aldus de renster van Lotto Soudal Ladies in een interview aan Wielerkrant. "Ik woon niet zo ver van Middelkerke. Het zijn daar wel zowat mijn trainingswegen. Ik vind het een redelijk saai parcours. Ik ben benieuwd naar het koersverloop, maar ik vrees voor een massasprint. Het is veel op het vlakke."

NIET NAAR DE MOEREN

De kans op waaiers of iets dergelijks is ook niet bijster groot. "De mannen gaan nog naar De Moeren, maar wij doen ook die lus niet." Het wordt dus een sprint? "Het is wel altijd moeilijk te voorspellen. Maar als in de plaatselijke ronde iedereen mekaar ziet rijden, is het een moeilijke opdracht om voorop te blijven."

Dé vraag die de volgers van het vrouwenwielrennen bezighoudt is uiteraard: is Lotte Kopecky te kloppen? "Lotte staat er alleen voor, maar ze kan dat wel aan. Iedereen zal naar Shari Bossuyt en Lotte Kopecky kijken."

TOFFE WEDSTRIJDEN

Mieke Docx is als outsider ook wel een renster om in de gaten te houden op een BK. In 2020 eindigde ze in een groepje op luttele seconden van een podiumplaats, in 2019 werd ze vierde. "Ik vind BK's altijd toffe wedstrijden. Ik zou mezelf misschien wel als een kampioenschapsrenster kunnen omschrijven, maar de koers moet nog altijd gereden worden. Er kan van alles mislopen."

Dat is ook wel de charme van zo'n kampioenschap. "Een BK is tactisch altijd wel een moeiijke wedstrijd. Er staat een nationaal peloton aan de start en dat is heel anders koersen als in een internationaal peloton. Het is absoluut een droom om podium te rijden of de titel te pakken op een BK. Ik denk dat dat bij veel Belgische rensters bovenaan het lijstje staat."