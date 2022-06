Ook Intermarché-Wanty-Gobert heeft met snelle man een troef zondag: "Grote boost in aanloop naar het BK"

Niet enkel Intermarché en Lotto, maar ook Intermarché-Wanty-Gobert kan op het BK een snelle man naar voor schuiven. Eentje bij wie het vertrouwen helemaal goed zit.

"Mijn derde plaats in de sprint in de laatste rit in de Belgium Tour gaf me een grote boost in aanloop naar het BK", zegt Gerben Thijssen op de ploegsite. Zijn sprintsnelheid in die rittenkoers was inderdaad meer dan in orde. Dat maakt hem ook op het BK tot één van de outsiders. "Het parcours is uitgetekend voor sprinters, ik denk dat de meeste ploegen zich voorbereiden op dit scenario."

Dan maakt Thijssen zeker kans op een goede notering. "Als de koers eindigt op een massasprint, kan ik rekenen op sterke en gemotiveerde ploegmaats om me te helpen." De vriend van Shari Bossuyt vreest er niet voor te moeten lossen in De Moeren. "Ik heb geen schrik van een sterke wind, want ik werd hier al mee geconfronteerd in de Scheldeprijs en was toen na de waaiers mee met de eerste groep."

ERVARING UIT U23-KAMPIOENSCHAP GEBRUIKEN

Het is ook kwestie om de juiste tactiek te hanteren. "We kunnen ook teren op de strategie van de ploegleiders om de titel te pakken. Zoals we getoond hebben in de Ardennenrit in de Belgium Tour kan ons plan naar de overwinning leiden, als we het tot in de puntjes uitvoeren. Vier jaar geleden werd ik kampioen bij de U23 in Stabroek, met veel druk op mijn schouders. Deze ervaring kan ik zondag gebruiken."