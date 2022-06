Van Gullegem naar Middelkerke: toch weer vele ogen op Remco Evenepoel gericht

Wie kan een saai koersverloop op het BK in Middelkerke vermijden? Evenepoel, natuurlijk. Velen kijken toch weer naar hem.

Een grote favoriet is Remco Evenepoel niet gezien het uitgetekende parcours, maar als één iemand met een aanval van ver de verwachtingen doorheen kan schudden, is het Remco Evenepoel wel. Zijn overwinning op het BK tijdrijden zette zijn vorm nog eens in de verf. Hij moet maar koersen zoals op Gullegem Koerse, is een theorie die de ronde doet.

Die piste werd door Patrick Lefevere al ferm tegengesproken in Het Nieuwsblad. Volgens hem is het peloton dat aan de start komt in het BK veel sterker. Dan gaat dat verhaal van koersen zoals op Gullegem Koerse al niet op.

Lefevere heeft ongetwijfeld gelijk, maar Evenepoel zal toch wel iets laten zien. Het is haast ondenkbaar dat hij een hele dag anoniem meerijdt. Tot wat het vermogen van Evenepoel kan leiden op zo'n vlak parcours, is een open vraag. Zijn collega's doen er in elk geval goed aan om hem in de gaten te houden.