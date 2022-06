De Cauwer denkt dat Belgische kampioen juiste stap zet: "Zie niet meteen een conflict als Merlier naar Quick-Step trekt"

De nakende overstap van Tim Merlier naar Quick-Step is momenteel druk besproken. De Cauwer ziet het daar niet snel tot een conflict tussen de sprinters komen.

Alpecin-Fenix had het de voorbije jaren met Philipsen en Merlier in de ploeg niet altijd makkelijk. Hoe moeilijk is het om twee topsprinters in één ploeg de hele tijd tevreden te houden? Dat is bijna onmogelijk. Philipsen en Merlier zijn 2 sprinters van bijna dezelfde waarde. Philipsen is sterker in lastige sprints waarbij je moet wringen. Merlier is de snelste. Het is en blijft moeilijk", oordeelt José De Cauwer bij Sporza.

Nochtans zou de situatie bij Quick-Step wel anders kunnen liggen voor Tim Merlier. "Als Merlier naar Quick-Step trekt, dan zie ik niet meteen een conflict met Jakobsen. En van Cavendish vermoed ik dat die andere oorden opzoekt."

KALENDER VOL GENOEG

Met dan Merlier en Jakobsen als uitgesproken sprinters, moet het mogelijk zijn om voor allebei mooie koersen uit te kiezen. "Die gaan ze splitten en nooit in dezelfde wedstrijd steken. De kalender is daarvoor vol genoeg. De enige momenten dat ik een conflict zie zijn Kuurne-Brussel-Kuurne, Gent-Wevelgem of Nokere Koerse."