Evenepoel mocht diep in finale nog heel even dromen van dubbel goud: "Hoop op lastigere omloop volgende jaren"

Iedereen op het puntje van de stoel toen Evenepoel in de finale zijn duivels ontbond. Dubbel goud, het zat er nog bijna in.

Remco Evenepoel had immers reeds de tijdritzege op zak. In het BK op de weg reed de Belgische tijdritkampioen lang anoniem rond. De slag in De Moeren had hij gemist. Evenepoel bleef rustig en kwam in de finale alsnog in de positie om zijn kans te wagen.

Als een raket stormde hij naar voren, tot bij een groepje met Vanmarcke en Stuyven. Om dan door te zetten. Vanmarcke & co moesten alle zeilen bijzetten. "Het scheelde tien meter of ik was alleen weggeweest", vertelde Evenepoel achteraf aan de media in Middelkerke.

GOEDE BENEN

Uiteindelijk haakten zijn drie medevluchters van dat moment toch aan en werden ze even later gegrepen. Het rondje bleek dan toch niet selectief genoeg. "Heel jammer dat ik met zo'n goeie benen op dit parcours zo weinig kon aanvangen. Ik hoop van harte dat we de volgende jaren eens op een lastigere omloop mogen koersen."