📷 Evenepoel duikt plots op de Grote Markt in Brussel op voor bijzonder peterschap

Remco Evenepoel is van alle markten thuis. Dinsdag was hij te gast in Brussel, met een toch wel speciale reden.

Evenepoel werd afgelopen week nog Belgisch kampioen tijdrijden, dinsdag was hij te gast in Elsene in Brussel. © photonews Daar werd bekendgemaakt dat de jonge wielergod de nieuwe peter van de fietsbrigade wordt van de politiezone in de hoofdstad. Remco Evenepoel was vooraf niet aangekondigd, waardoor het een verrassing was voor de fietsbrigade zelf. Ze worden zo ook meteen in de bloemetjes gezet voor hun goede werk.