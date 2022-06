Bjarne Riis krijgt geen uitnodiging voor de Grand Départ in Kopenhagen

Bjarne Riis heeft geen uitnodiging voor de Grand Départ in Kopenhagen gekregen. Dat heeft hij aan het Deense TV2 Sport verteld.

In 1996 won Bjarne Riis de Tour. Hij was de 1e Scandinaviër die dat deed. Anno 2022 is dat nog altijd het geval. Ondanks dat Riis in 2007 toegaf dat hij bij zijn Tourzege doping gebruikte.

In 2022 start de Tour in Kopenhagen, maar Riis kreeg geen uitnodiging voor de Grand Départ. Dat vertelde hij aan het Deense TV2 Sport. "Daar baal ik wel van", vertelde Riis. "Maar helaas horen die dingen bij het leven."

De Tourorganisatie reageerde daarop door te zeggen dat ze de voorkeur voor personen die Denemarken officieel vertegenwoordigen, gaven. Dat zijn personen zoals burgemeesters, ministers en leden van de koninklijke familie.