Zo zwaar heeft Tadej Pogačar het privé: 10-jarig nichtje is al meer dan een half jaar vermist

Wat de prestaties van Tadej Pogačar nog straffer maken, is dat hij het privé zwaar heeft. Zijn nichtje is al meer dan een half jaar vermist.

Het zette de tweevoudig Tourwinnaar aan om via Instagram Stories een post op sociale media te plaatsen, met een foto van zijn nichtje te plaatsen. "Help! Mijn klein nichtje Julija is vermist", schrijft Pogačar erbij. Hopelijk krijgt zijn familie op deze manier wat meer informatie.

Er staat ook een link bij naar een website genaamd Find Julija. Er wordt een beloning uitgeloofd van 10 000 euro voor de tip die leidt tot het vinden van Julija wanneer ze veilig thuisgebracht kan worden. Op de site is te lezen dat Julija Pogačar een 10-jarig meisje is die geboren werd in de Sloveense hoofdstad Ljubljana. Julija verdween op 3 november 2021 in Radomlje.

MOEILIJKE TIJDEN

Het zijn dus moeilijke tijden voor de familie Pogačar. In april liet de moeder van de verloofde van Tadej Pogačar nog het leven na een strijd tegen kanker. Vanwege deze reden reisde de renner van UAE af naar zijn thuisland en sloeg hij Luik-Bastenaken-Luik over.