Bahrein Victorious onder druk: persbabbel afgebroken na vragen over inval, ook huiszoeking gedaan bij Teuns?

Het zijn niet de meest fijne tijden voor Bahrein Victorious, de ploeg van Dylan Teuns. Ook bij de Belg thuis werd er een huiszoeking uitgevoerd.

Bahrein Victorious meldde eerder dat de Deense politie een inval had gedaan in het hotel waar de ploeg verdween. Dat was openlijk al de derde keer dat het bekend was dat de politie zo'n actie ondernam in een onderzoek naar Bahrein, al is het niet meteen duidelijk waar het naar op zoek is.

Het is wel duidelijk dat het voor spanning zorgt bij de wielerploeg. Op de persconferentie voor de start van de Tour gaf de performance manager aan dat er geen vragen zouden beantwoord worden over de inval en het onderzoek naar de ploeg. Sportieve vragen waren er echter amper, waardoor de persconferentie al na tien minuutjes abrupt werd afgebroken.

HUISZOEKINGEN IN VERSCHILLENDE LANDEN

Inmiddels heeft het parket van Marseille via een officiële mededeling laten weten dat er tussen 27 en 30 juni ook huiszoekingen zijn uitgevoerd in Italië, Spanje, België, Polen, Slovenië, Kroatië en Denemarken. Ook drie renners van de ploegen hebben thuis speurders over de ploeg gekregen. Aangezien België vernoemd wordt, is het meer dan waarschijnlijk dat ook bij Dylan Teuns een huiszoeking werd gedaan.