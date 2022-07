Campenaerts en Blocken over Van Aert vs Ganna: "Ook Wout beschikt over meest moderne tijdritpak dat er is"

Deze keer Van Aert aan het feest of zal het toch weer voor Ganna zijn? Campenaerts en Blocken buigen zich over de twee kleppers die voor geel gaan in de tijdrit in de Tour.

Bert Blocken is betrokken bij het tijdritproject van Jumbo-Visma. "Ook Wout beschikt over het meest moderne tijdritpak dat er is", verzekert de professor aerodynamica aan de KU Leuven in Het Laatste Nieuws. Volgens Blocken is er een soort 'materiaaloorlog' aan de gang. "En de tijdrit in Kopenhagen is de grote confrontatie. Iedereen is nerveus."

© photonews

Wie anders dan Victor Campenaerts is het best geplaatst om Van Aert en Ganna te vergelijken. "Als ik mijn geld zou inzetten, zou het op Ganna zijn. Hij is de topfavoriet, Wout is de schaduwfavoriet. Wout is de beste coureur, maar Ganna de beste tijdrijder. Ganna heeft één doel in deze Tour: deze tijdrit. Hun voorbereiding was heel verschillend: Wout zat veel minder op de tijdritfiets. Op dit niveau maakt dat een wezenlijk verschil."

Ze zijn allebei anders gebouwd. Ganna heeft het puur van de macht. "Bergop kan die niet wat Wout kan, maar die mens is zo sterk. Ganna is groter en zwaarder, en dat is een voordeel in deze vlakke tijdrit. Wout is ook een straffe atleet, maar zet die twee samen in een boksring en er is geen twijfel wie wint."

© photonews

Technisch zal er weinig verschil zijn. "Wout is iets explosiever en trekt iets sneller op, maar er zijn niet veel renners die sneller bochten nemen dan Ganna. Hij neemt ze allemaal op de limiet." En mentaal is de Italiaan uiteraard ook sterk. "Ik heb de indruk dat hij net als Wout weinig last heeft van stress. Ganna is een paar jaar jonger dan Wout en dat merk je wel: hij is meer een speelvogel."

Ten slotte spreekt Campenaerts zich nog uit over de positie op de tijdritfiets van de twee grote kanshebbers op de gele trui op de eerste dag van de Tour de France. "Wout lijkt iets comfortabeler te zitten. Ganna zit agressiever, extremer op zijn fiets, maar dat beeld kan bedriegen."