'De Giro 2023 start in Pescara'

De Giro zal in 2023 starten in Pescara. Dat schrijft het Italiaanse Tuttobiciweb.

Eerder werd er al gemeld dat de Giro in 2023 in de Abruzzen zou vertrekken. De Grande Partenza zou naar hoofdstad Pescara gaan.

Tuttobiciweb schrijft dat er zo goed als een akkoord is tussen RCS Sport, de regio Abruzzen en de stad Pescara over de Girostart in 2023. Het is de bedoeling dat er enkele ritten zullen zijn in de volledige regio, waarbij alle provincies van de regio worden aangedaan.

Doordat de keuze op Pescara lijkt te vallen, zal er geen buitenlandse start zijn in 2023. Slovenië en Turkije waren ook geïnteresseerd in de Grande Partenza.