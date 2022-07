VOORBESCHOUWING RIT 3: De laatste dag in Denemarken is een nieuwe kans voor spurters en er is kans op waaiers

De 3e Tourrit is de laatste in Denemarken. Opnieuw is het een vlakke rit. Voer voor de sprinters dus, maar de wind kan een spelbreker worden.

De laatste rit in Denemarken vertrekt op het vasteland in Vejle. Eerst maken ze een lus rond de stad. Daarna gaat het zuidwaarts. Na Aabenraa gaat het in oostelijke richting. De aankomst ligt in Sønderborg. In totaal moeten de renners 182 km rijden. Tussen Vejle en Aabenraa zijn er 3 beklimmingen van 4e categorie.

De etappe is net zoals de 2e rit zo goed als vlak. De sprinters zijn weer aan zet. Fabio Jakobsen maakt dus kans om al meteen zijn 2e zege te boeken. Het zou dan ook de 3e zege voor Quick Step-Alpha Vinyl zijn.

Maar er zijn kapers op de kust. Wout Van Aert wil ongetwijfeld ook eens winnen nadat hij telkens 2e werd in de vorige etappes. Mads Pedersen heeft zijn droom voor etappewinst in zijn eigen land nog niet opgeborgen. Caleb Ewan kon in Nyborg niet voluit meesprinten en dan zijn er ook nog Jasper Philipsen en Dylan Groenewegen. Of misschien kan Peter Sagan verrassen.

© photonews

Toch is er een factor waarmee de sprinters rekening moeten houden. In de etappe naar Nyborg was er een grote vrees voor waaiers op de Grote Beltbrug. Uiteindelijk was het een maat voor niets. Op weg naar Sønderborg is er opnieuw waaieralarm. De wind blaast vooral vanuit het westen. In het begin is dat dus zijwind, maar eens voor Aabenraa kan de wind schuin in de rug blazen. Ideaal dus voor waaiers. Mogelijk verstoren die een nieuwe massaspurt.