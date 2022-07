Freddy Maertens heeft na 46 jaar met Wout van Aert eindelijk een opvolger: "Puntentrui wordt zeker de zijne"

Freddy Maertens heeft er liefst 46 jaar op moeten wachten, maar met Wout van Aert heeft hij nu eindelijk een opvolger.

Freddy Maertens was immers de vorige Belg die in de Tour de France een etappe wist te winnen met de gele leiderstrui om zijn schouders. Het was in 1976 dat Maertens dit klaarspeelde. Nadien gebeurde het niet meer dat een Belg in het geel een Tourrit won. Tot nu, in 2022, door Wout van Aert.

KNAP GESPEELD

Uiteraard heeft Maertens naar de koers gekeken. "Toen ik Jumbo-Visma een treintje zag vormen op de laatste klim, wist ik hoe laat het was", vertelt de tweevoudig wereldkampioen aan Het Laatste Nieuws. "'Nú moet hij gaan!', riep ik tegen mijn vriend Guillaume. Knap gespeeld van Wout. Fijn dat uitgerekend híj mijn opvolger werd."

De appreciatie voor Van Aert is groot. "Ik vind hem een geweldige coureur. Hij gaat er nog winnen in deze Tour. Volgende uitdaging: een ritje pakken in het groen. (lacht) Want dat heb ik ook vaak gedaan. Over die puntentrui moet hij zich voor de rest geen zorgen maken. Die wordt zeker de zijne, in Parijs."