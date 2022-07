Van Van Aert naar Bettiol en van Bettiol naar Philipsen: het stokje wordt weer doorgegeven op sociale media

Altijd grappig als een vierende renner zich vergist. Van Aert, Bettiol en nu Philipsen: ze maakten het onlangs allen mee. Het is een eigen leven gaan leiden op sociale media.

Het begon ongeveer een maand geleden, met de etappe in de Dauphiné naar Chastreix-Sancy. Wout van Aert maakte aan de aankomst het zegegebaar, maar besefte al snel dat David Gaudu hem nog voorbijstak voor de meet (foto hierboven). "Nu ben ik de klos", reageerde Van Aert achteraf.

Ik geef de fakkel met veel plezier door aan Alberto 😎 https://t.co/Ws8CNBQpvw — Wout van Aert (@WoutvanAert) June 13, 2022

Gelukkig voor Wout van Aert stond hij niet heel lang bekend als de schlemiel van het peloton. Nog geen week later balde Alberto Bettiol de vuist nadat hij een sprint won in de tweede rit in de Ronde van Zwitserland. Alleen wist de Italiaan niet dat ritwinnaar Leknessund al 38 seconden eerder over de meet gekomen was. "Ik geef de fakkel met veel plezier door aan Alberto."

De Italiaan merkte zelf dan weer aandachtig op dat Jasper Philipsen hetzelfde overkwam. De Belg van Alpecin-Deceuninck juichte in de Tour nadat hij een sprint om de tweede plaats had gewonnen en Van Aert al de overwinning had gepakt. "Ik ben blij dat ik jou het stokje kan doorgeven, Jasper Philipsen", schrijft Bettiol nu op Twitter. Philipsen kan er zelf wel mee lachen en laat weten het 'heel sportief' te vinden. Wie is de volgende?