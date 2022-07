Goud voor België: Alec Segaert Europees kampioen tijdrijden bij de beloften, zilver en brons bij de junioren

Alec Segaert heeft zich gekroond tot Europees kampioen tijdrijden bij de beloften. Hij overklaste de tegenstand. Jens Verbrugghe heeft zilver gepakt bij de junioren. Febe Joris heeft brons behaald.

In Portugal stonden enkele Europese kampioenschappen bij de jeugd op het programma. De tijdritten bij de junioren en de beloften moesten verreden worden. Voor België leidde dat tot enkele medailles.

Bij de beloften was Alec Segaert een klasse apart. Hij overklaste de tegenstand en pakte goud. Fran Miholjevic was 2e op 50 seconden. Jonathan Vervenne zette de 5e tijd neer op 1'10" van Segaert. Bij de beloften vrouwen ging het goud naar Shirin van Anrooij. Voor Shari Bossuyt zat het podium er niet in en ze eindigde 4e op 1'03".

Jens Verbrugghe zette de 2e tijd neer bij de junioren. Hij strandde op 19 seconden van Mathieu Kockelmann. Duarte Marivoet strandde op 1 seconde van het brons, dat naar Emil Herzog ging. Bij de junioren meisjes was Febe Jooris een fractie sneller dan Federica Venturelli voor het brons. Xaydee Van Sinaey eindigde op de 7e plaats. Het goud ging naar Justyna Czapla.