Wegens kanker gestopte Allan Peiper schreef naar zijn pupil Pogačar en komt met verhaal van de 'vader-zoonknuffel'

Goed mogelijk dat Tadej Pogačar op weg is naar zijn derde Tourzege. Allan Peiper is de man die hem naar zijn eerste Tourzege loodste.

Samenwerken doen ze nu niet meer, want na zeven jaar van kankerbehandeling is Peiper gestopt als ploegleider bij UAE. Het is dan ook een heel zware beproeving. "De laatste zes weken heb ik heel donkere dagen gehad in mijn hoofd, dat ik het echt niet zag zitten", zegt Peiper in HLN. "Dat duurt maar een paar dagen en dan kom ik er weer door. Ondanks mijn behandelingen geloof ik nog altijd dt ik een gezegend leven heb."

GESPREK OVER STOPPEN OP HET WK

De Australiër haalt een herinnering op aan het WK in Leuven van vorig jaar. "Tadej en ik hebben samen gezeten in de keukentruck. Daar heb ik hem verteld dat ik zou stoppen bij UAE. Daarna is hij met mijn naar mijn auto gestapt. Ik heb hem een knuffel gegeven. Niet een mannenknuffel van een halve seconde, mar een 'vader-zoonknuffel' van wel tien seconden. Dat ontroerde mij enorm."

Sindsdien zagen de twee mekaar niet meer, maar Peiper heeft wel een brief voor Pogačar laten bezorgen in de loop van deze Tour. "Ik heb geschreven: 'Ik ben blij dat ik leef op hetzelfde moment als jij. Je bent een van de mensen die de laatste twee jaar in mijn leven is geweest, op een heel grote manier'."