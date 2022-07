OFFICIEEL: Patrick Lefevere kondigt meerjarige samenwerking met Soudal en Quick-Step aan

Het is nu echt helemaal officieel: de ploeg van Patrick Lefevere stapt in zee met Soudal én Quick-Step de volgende jaren.

Dirk Coorevits, CEO van Soudal, en Ruben Desmet, CEO van Unilin (bedrijf dat Quick-Step als merk heeft), verklapten het nieuws zondagavond reeds in Vive le Vélo. Met beide heren aan zijn zijde heeft Patrick Lefevere het nu ook op een persconferentie officieel bevestigd.

Het was al bekend dat Quick-Step de ploeg zou blijven sponsoren. Soudal is dit seizoen nog een cosponsor van Lotto. Yves Lampaert trok alvast het nieuwe truitje van volgend jaar reeds aan om dit te showen aan de aanwezigen. Zowel voor Soudal als voor Quick-Step is er plaats voorzien op een wit horizontaal middenvlak, op een voorts doorwegend blauwe trui.

AKKOORD VOOR VIJF JAAR

Ook interessant om te weten is voor hoe lang de nieuwe overeenkomst duurt. Dat is tot 2027. "We hebben een akkoord met beide sponsors voor vijf jaar", aldus Patrick Lefevere. "Het is de eerste keer in mijn carrière dat ik een overeenkomst sluit voor vijf jaar. De naam van de ploeg zal Soudal-Quick-Step zijn."