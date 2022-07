Ex-tourwinnaar kritisch: "Wout van Aert al paar dagen stom gekoerst" en "Zo verliest Jumbo-Visma de Tour"

Een nieuwe dag, een nieuwe man met kritiek op de aanpak van Wout van Aert en Jumbo-Visma. "Doen ze wel het juiste?"

Bjarne Riis won zelf de Tour de France in 1996 en was later ook sportdirecteur, nu vooral analist en kritische koerskijker.

"Van Aert, Jumbo-Visma, doen ze wel het juiste? Als Vingegaard de Tour zal hebben gewonnen en Wout van Aert nog meer etappes wint en de groene trui, zal Jumbo-Visma gelijk hebben gehad. We hebben nog niet veel gezien", aldus Riis in Het Laatste Nieuws.

Stom gekoerst

"Ik ben een enorme fan van Van Aert. Het is moeilijk om geen fan van Van Aert te zijn. Het is uitzonderlijk, buitengewoon en verbazend om te zien wat hij doet. Maar aan de andere kant: hij rijdt voor een team dat de Tour de France wil winnen. Gaat dat lukken, met de manier waarop ze nu koersen? Ik twijfel of ze echt wel voor de eindzege gaan."

"Wout verbrandt nu te veel energie. Ik ben bang dat Van Aert, de dag dat ze hem echt nodig hebben om het verschil te maken, niet honderd procent alles zal kunnen geven. Hij heeft de afgelopen dagen een paar keer stom gekoerst. Ze hebben niet het lef om hem tot de orde te roepen. Als ze zo verder doen, verliezen ze de Tour."