🎥 Van Aert toont zijn klasse ook na de rit en doet fan groene trui cadeau nadat die met pompje te hulp schiet

Wout van Aert kwam na de Tourrit enkele wielertoeristen tegen die met pech te kampen hadden. Dé smaakmaker uit deze Tour stopte om te zien of hij kon helpen, maar één van de aanwezigen wees erop dat er vloeistof uit het wiel van Van Aert zijn fiets kwam.

Zelf zat Van Aert dus ook met een leegloper, al reed hij tubeless en kon hij dus niet helemaal plat staan. Desondanks gaf de wielertoerist in kwestie zijn fietspomp af om Van Aert te verhelpen. De Belg van Jumbo-Visma reageerde inmiddels ook op zijn mechanische pech op Twitter.

Little mechanical in the downhill of Col de Granon. Luckily the sealing in my @vittoriatyres tubeless tyre did his work. I swapped my green podium jersey with an unknown fan for some ‘life-saving’ air. Today was a good day 😎 https://t.co/kdyZxb01Oj