De Cauwer en Pauwels spreken zich uit over mogelijke revival: "Als Pogačar geen hongerklop kreeg is zijn Tour voorbij"

Als het over een andere renner dan Pogačar ging, zou een revival worden uitgesloten. De Cauwer en Pauwels buigen zich erover of het nu toch niet mogelijk is dat de topfavoriet weer opveert.

We zagen op de Granon ineens heel andere waardeverhoudingen. "Is Vingegaard dan zoveel sterker geworden? Of is het Pogačar die net slechter werd? Ik denk het tweede. Ik verwacht dat Pogačareen hongerklop kreeg. Als dat niet het geval was, dan is de Tour voor Pogačar helemaal voorbij", stelt José De Cauwer bij Sporza.

De Tour de France werd zo helemaal op zijn kop gezet, terwijl voordien de titelverdediger ongenaakbaar werd geacht. "De instorting van Pogačar kon natuurlijk niemand voorspellen. Het is de eerste keer dat we dit zien in de carrière van Pogačar."

© photonews

Serge Pauwels ziet het nog niet zo negatief in voor de tweevoudig Tourwinnaar. "Hij kan zich nu in de rol nestelen waarin hij het beste past: die van de aanvaller. Pogačar kan zijn benen toch niet stilhouden als hij een berg ziet. Hij wil altijd uitpakken, zelfs als het voor een handvol bonificatieseconden is. 1 probleem is nu ook opgelost: de mannen van UAE hoeven de koers niet meer te controleren."

Bestaat de kans dat de Sloveen op de Alpe d'Huez al voor de aanval kiest? "Van een hongerklop - als dat het was - herstel je snel. Eigenlijk is het simpel: handvol moet Vingegaard gewoon een hele dag volgen en als hij zich goed voelt aanvallen op de slotklim. Alleen, Vingegaard heeft ook nog niet veel slechte dagen gehad."